Il Milan Futuro vince di carattere e si rilancia per il finale di stagione: segna Camarda

vedi letture

Il Milan Futuro torna a vincere. E questa è già una grande notizia. I rossoneri battono il Campobasso per 3-2 e si portano a casa i tre punti con grandissimo carattere, segnando il terzo gol allo scadere dopo essere appena stati rimontati a inizio recupero. Questa è la vera notizia di oggi: un Mila Futuro che con le unghie e con i denti si rimette in totale discussione per queste ultime, fondamentali, quattro partite. L'eroe di giornata, capitan Camporese.

Uno dei migliori primi tempi della stagione

Mister Oddo - che segue la gara dalla tribuna perché squalificato - conferma Gabriele Alesi come esterno sulla fascia sinistra dell'ormai consueto 3-5-2 con cui Milan Futuro sta affrontando questo finale di stagione. La partita, contro un Campobasso che si deve ancora conquistare sul campo la salvezza matematica, non è brillante nella prima metà con le due formazioni che si studiano senza generare palle gol: l'unica è un'iniziativa di Martina sulla sinistra che viene sprecata da Bifulco da buona posizione. Il più attivo per i rossoneri è Camarda ed è proprio il giovanissimo talento milanista a sbloccare il match al 23° ma i meriti sono da condividere: Alesi recupera un gran pallone sulla trequarti e lo offre subito a Branca che dal limite dell'area vede lo spiraglio giusto per il movimento di Camarda che con la punta è bravissimo ad anticipare il portiere Neri in uscita e a depositare nell'angolino. La reazione molisana non è veemente e i rossoneri riescono a controllare per il resto della frazione, soffrendo solamente poco dopo il 40° ancora su azione di Martina. La squadra di Oddo, sostituito in panchina dal vice Donatelli, allo scadere riesce anche a mettere la ciliegina su uno dei migliori primi tempi della stagione: al 45° è ancora Branca a ispirare, ricevendo palla con ottimo senso della posizione e aprendo il gioco per Ianesi che non ci pensa due volte e serve l'accorrente Alesi. Il numero 8, a sua volta, è bravissimo ad aggiustari il pallone sul destro e a concludere dal limite, battendo per la seconda volta Neri.

Questa volta no

La ripresa riparte con la conferma degli stessi 22 in campi, da una parte e dall'altra. Come prevedibile gli ospiti entrano in campo con un maggiore agonismo per recuperare il doppio svantaggio: la squadra di Oddo regge bene per 10 minuti ma poi, per la prima volta nel corso della gara, la difesa si fa trovare posizionata male e concede a Bifulco lo spazio per il gol che riapre la gara. L'onda d'urto si fa sentire per il Milan e all'ora di gioco Donatelli corre ai ripari con un triplo cambio: entrano Bozzolan, Magni e Magrassi per dare un nuovo equilibrio ma soprattutto forze fresche sulle corsie laterali. Le scelte in corsa sembrano ridare certezze al Milan Futuro che non solo rischia poco nella fase centrale del secondo tempo ma va vicino anche al terzo gol, prima con Magrassi, che di testa gira da poco a lato, poi con Camarda che stringe troppo il destro dopo una buona azione corale. I rossoneri reggono molto bene, pur con sofferenza, ma senza rischiare più di tanto. Eppure, come spesso capitato in questa stagione, nel primo minuto di recupero arriva la beffa: ingenuità di Malaspina che colpisce di mano in area e regala un rigore agli ospiti, trasformato da Di Nardo. Ma questa volta la beffa viene rispedita al mittente perché sull'ultima palla della partita, al 95°, Alesi batte una punizione sul secondo palo per la sponda di Turco che di testa appoggia per capitan Camporese che un passo dentro l'area scarica il pallone con tutta la rabbia in porta e regala una vittoria folle al Milan: 3-2!

CLASSIFICA

Virtus Entella 64

Ternana 70

Torres 60

Pescara 58

Vis Pesaro 55

Pineto 52

Arezzo 52

Pianese 47

Rimini 43

Perugia 43

Gubbio 41

Pontedera 41

Carpi 40

Campobasso 39

Ascoli 37

Lucchese 30

SPAL 28

Milan Futuro 27

Sestri Levante 26

Legnago 24

PROSSIMI IMPEGNI DEL MILAN FUTURO

5 aprile, Sestri Levante - Milan Futuro

13 aprile, Milan - Ternana

21 aprile, Gubbio - Milan Futuro

27 aprile, Milan - Vis Pesaro