Abbiati promuove Allegri: "Nessuno più adatto di lui per ricostruire: grande tecnico e gestore"

Tra le persone che conoscono bene Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina del Milan nove anni dopo l'ultima volta in vista della prossima stagione, c'è anche l'ex portiere rossonero Christian Abbiati, portiere dello Scudetto vinto dai rossoneri con il tecnico livornese come guida tecnica. Oggi l'ex estremo difensore del Diavolo è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport e si è concentrato principalmente su come vede questa seconda esperienza di Allegri come tecnico del Milan.

Allegri è la scelta giusta? "Certo. Io sono un suo sostenitore: è un grande tecnico e un grande gestore. Quando hai grandi campioni e non subisci gol, alla fine segni. Questo non vuol dire che è un difensivista e che pensa solo a non prenderle, ma i campionati in Italia li vincono le formazioni con le migliori difese. Conosce l'ambiente, i tifosi, il Milan e la sua storia. È uno degli allenatori italiani che ha conquistato più scudetti e un vincente che con la Juventus ha sfiorato due volte la Champions perdendo solo in finale. Ha esperienza da vendere e non viene in mente nessuno più adatto di lui per ricostruire".