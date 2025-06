Abbiati: "Se i giocatori seguiranno Allegri, non ho dubbi che le cose andranno diversamente"

Tra le persone che conoscono bene Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina del Milan nove anni dopo l'ultima volta in vista della prossima stagione, c'è anche l'ex portiere rossonero Christian Abbiati, portiere dello Scudetto vinto dai rossoneri con il tecnico livornese come guida tecnica. Oggi l'ex estremo difensore del Diavolo è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport e si è concentrato principalmente su come vede questa seconda esperienza di Allegri come tecnico del Milan.

Sul Milan fuori dall'Europa e sugli obiettivi per la prossima stagione: "Bisogna lavorare perché non succeda più. Il Milan per la sua storia e per la sua tradizione deve sempre partecipare alla Champions. Sarà fondamentale rimotivare lo zoccolo duro: l'Inter e il Napoli ce l'hanno e anche il Milan deve ritrovarlo. I calciatori che inizieranno la stagione dovranno capire subito la mentalità di Allegri. Se lo seguiranno e la società si muoverà per rinforzare la rosa, non ho dubbi che le cose andranno diversamente rispetto agli ultimi mesi. Tare sotto questo aspetto può essere un innesto molto importante perché è un uomo di calcio e conosce bene sia il mercato che lo spogliatoio".