Abbiati su Allegri e Ibra: "Non ci saranno problemi per la loro coesistenza al Milan"

Tra le persone che conoscono bene Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina del Milan nove anni dopo l'ultima volta in vista della prossima stagione, c'è anche l'ex portiere rossonero Christian Abbiati, portiere dello Scudetto vinto dai rossoneri con il tecnico livornese come guida tecnica. Oggi l'ex estremo difensore del Diavolo è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport e si è concentrato principalmente su come vede questa seconda esperienza di Allegri come tecnico del Milan.

Le parole di Abbiati sulla personalità di Allegri e il suo rapporto con Ibra: "Diceva le cose in faccia a tutti, anche ai big, ma poi non portava rancore. Quando parlava, lo faceva per il bene della squadra. Conflitti con Ibra? È normale che ci siano confronti tra i giocatori e gli allenatori. Succede quando si ha lo stesso obiettivo: vincere. Se in passato si sono scontrati, un motivo c'era, ma l'importante è non portare rancore. Non penso ci saranno problemi per la loro coesistenza al Milan":