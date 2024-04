Abodi sul futuro di San Siro: "Aspettiamo il progetto di WeBuild, ma sono convinto che San Siro avrà ancora una buona vita"

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi è intervenuto ai microfoni di SkySport 24 sul delicato tema legato al futuro di un impianto storico come San Siro. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa si augura per il futuro di questo stadio? Il sindaco Sala ha richiamato le due società nel tentativo di proporre una ristrutturazione dell'impianto...

"Da un lato mi auguro che possa dimostrare la capacità di auto rigenerarsi, che abbia la capacità di ammodernarsi, di diventare contemporaneo al di là dell'aspetto emotivo che è sempre contemporaneo, perché quello che rimane in uno stadio come questo che ha vissuto momenti di grande gioia, di grande esaltazione collettiva. Qua c'è la storia del calcio. Noi quest'infrastruttura dobbiamo renderla contemporanea appunto in termini di sicurezza, accessibilità, in termini di intelligenza tecnologica, in termini di educazione energetica, ambientale in senso generale. Ospitali dal punto di vista delle opportunità. Quindi aspettiamo ancora un paio di mesi, vediamo il progetto di WeBuild. Io sono sempre fiducioso perché bisogna fare in modo che vengano provate tutte le possibilità, vengano tentate tutte le opzioni sapendo che il Milan ha una sua agenda, ha già acquistato questi terreni a San Donato, che l'Inter comunque ha una progettualità. Io sono convinto che San Siro avrà ancora una buona vita".

A proposito di quello che diveca prima sulle infrastrutture, il presidente dalla Lega di Serie A Casina ha detto che si augura che gli stadi verranno inseriti fra le opere stretegiche di interesse nazionale. Quasi un appello che lei come accoglie?

"Beh è un appello che io ho raccolto in tempi non sospetti perché ho iniziato a lavorare per questo da quando ero presidente della Lega di B e poi presidente per il Credito Sportivo. Adesso ho la responsabilità di trasformare gli auspici in fatti. Sono convinto che gli stadi siano infrastrutture strategiche del paese, per tutto quello che rappresentano in termini di interesi, di visibilità anche all'interno delle nostre città, per la competitività anche dei nostri club".

Il ministro Abodi ha poi concluso dicendo: "Gli stadi sono elementi di una città talmente visibili che devono essere 'educati', anche per poter educare e promuovere comunque la cultura ambientale, la cultura energetica, possono diventare diventare tutte comunità energetiche, possono produrre un salto positivo d'energia. San Siro mi auguro che lo possa essere, l'Olimpico lo sarà sicuramente. Ogni nostro progetto avrà queste caratteristiche".