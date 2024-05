Pagelle Gazzetta: Pulisic e Florenzi i migliori, Leao e Tomori flop

vedi letture

Secondo La Gazzetta dello Sport, i migliori in campo ieri contro il Genoa nelle file rossonere sono stati Pulisic e Florenzi, i quali si sono meritati un bel 7: il primo ha colpito un palo, ha regalato l'assist per il gol di Giroud ed è stato il più continuo tra i giocatori del Milan, mentre il terzino ha segnato una rete e ha battuto l'angolo in occasione del gol di Gabbia. Ottimo ingresso in campo nella ripresa di Chukwueze e Okafor, che hanno preso 6,5.

Sufficienza piena per Sportiello, Gabbia, Reijnders e Giroud (quest'ultimo solo per il gol, altrimenti il voto sarebbe stato molto più basso), 5,5 invece per Theo Hernadenz, Bennacer e Thiaw. Male Leao (5), uscito tra i fischi di San Siro, e Tomori (4,5), molto ingenuo in occasione del rigore per il Genoa.