Acquafresca su Theo e Maignan: "Il loro valore è sceso"

Basta esperimenti, basta scommesse. Dopo il fallimento della scorsa stagione il Milan ha deciso di puntare su una certezza: Massimiliano Allegri. Del neo allenatore del Diavolo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex attaccante di Cagliari e Bologna, fra le altre, Robert Acquafresca, che con il toscano in panchina ha vissuo l'annata migliore della sua carriera (2008-2009).

Capitolo Theo e Maignan: giusto darli via o provare a rigenerarli con Allegri?

"Bisogna vedere quanta voglia di rivalsa ha il giocatore per poter rimettersi a disposizione per un altro campionato dove sì cambia l'allenatore, si riparte da zero, in una stagione difficile. E poi dopo bisogna vedere anche quanto la società invece abbia intenzione di cederli essendo questi elementi che hanno mercato. Anche se il loro valore è obiettivamente sceso rispetto alla passata stagione".