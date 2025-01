Al via la Supercoppa! Oggi la prima semifinale tra Inter e Atalanta

La Supercoppa Italiana comincia oggi! In quel din Riyad, capitale dell'Arabia Saudita, questa sera alle ore 20 italiane si giocherà la prima delle due semifinali che vedrà in campo l'Inter campione di Italia e l'Atalanta finalista dell'ultima edizione della Coppa Italia. Per vedere in campo il Milan, protagonista della seconda semifinale contro la Juventus, sarà necessario aspettare domani alla stessa ora. Entrambe le gare si giocheranno all'Al-Awwal Park che abitualmente ospita le partite dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli.

INTER-ATALANTA Giovedì 02/01 h.20.00

CHIFFI

CECCONI – BAHRI

IV: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – MILAN Venerdì 03/01 h.20.00

COLOMBO

PERROTTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI