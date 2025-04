Di Francesco non si fida: "Secondo i dati, Milan il più pericoloso a livello offensivo"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia prossimo avversario del Milan in campionato, domenica alle 12.30, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida ai rossoneri. Leggi tutte le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com.

Che Milan si aspetta? Un po' meno carico?

"Il Milan ha alternato momenti di grandi prestazioni ad altri, io mi auguro che possa accadere, ma sono stra-convinto che cercheranno di dare continuità al derby, conoscendo l'allenatore. Dobbiamo basarci su di noi, sul nostro atteggiamento e determinazione, sapendo che affronteremo una big. A livello offensivo sono la squadra, secondo i dati, più pericolosa. Ha un grande potenziale offensivo".

Sei stato vicino al Milan in passato?

"Boh (ride, n.d.r.). E' passato troppo tempo, ci sono state tante situazioni prospettate in passato quando i risultati erano migliori degli ultimi anni. Il passato lo sto dimenticando, il futuro non lo conosco, penso al Venezia".

Dal Milan ti aspetti turnover?

"Qualche cambio me lo posso aspettare, anche se nelle ultime tutti si potevano aspettare qualche cambio e non lo ha fatto. Cerchiamo di essere pronti a tutti, poi il dna del Milan è quello lì e non cambierà".

