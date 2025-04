Di Francesco in conferenza: "Stra-convinto che il Milan cercherà di dare continuità al derby"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia prossimo avversario del Milan in campionato, domenica alle 12.30, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida ai rossoneri. Leggi tutte le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com.

Che Milan si aspetta? Un po' meno carico?

"Il Milan ha alternato momenti di grandi prestazioni ad altri, io mi auguro che possa accadere, ma sono stra-convinto che cercheranno di dare continuità al derby, conoscendo l'allenatore. Dobbiamo basarci su di noi, sul nostro atteggiamento e determinazione, sapendo che affronteremo una big. A livello offensivo sono la squadra, secondo i dati, più pericolosa. Ha un grande potenziale offensivo".

Sugli infortunati?

"Qualche problema Ellertsson e Marcandalli, ma credo potremo recuperarli. Recuperiamo Fila dalla squalifica, Yeboah si è allenato con continuità. Con una condizione psicofisica adeguata alla gara".

Che indicazioni dall'Empoli?

"Molto bravi a riprendere la partita, potevamo avere più attenzione dopo il gol fatto. Fa parte del passato, abbiamo una partita importante cui pensare. Ci sono state tante cose buone, altre da migliorare".

Sei stato vicino al Milan in passato?

"Boh (ride, n.d.r.). E' passato troppo tempo, ci sono state tante situazioni prospettate in passato quando i risultati erano migliori degli ultimi anni. Il passato lo sto dimenticando, il futuro non lo conosco, penso al Venezia".

Dubbi di formazione?

"Un paio, non vi posso dire dove. Sono sereno quando li ho. Vedo grande voglia da parte di tutti per cercare di ottenere un risultato importante".

Il 2-2 vi ha più confortato o fatto arrabbiare?

"Abbiamo solo perso un po' di focus durante la gara e su quello abbiamo lavorato, lì per lì è normale pensare a cose negative. Avevo parlato di un mini-torneo iniziato di 2 partite fa, dove eravamo con un handicap di 5 punti.dal Lecce. Colgo l'occasione di mandare un abbraccio alla famiglia di Graziano per quanto accaduto, sono molto vicino alla famiglia ed alla moglie".

Sull'abbraccio a Yeboah?

"I rapporti crescono con il tempo, ci si conosce meglio, un abbraccio da uomo a uomo o da papà a figlio, Mi fa piacere lo ha fatto spontaneamente, sono contento per lui che ha trovato il gol e questo gli darà forza".

Zampano gioca poco, come vive questo momento?

"Sicuramente vorrebbe essere maggiormente protagonista, ma vedo che non sbaglia un allenamento o un atteggiamento. Io vorrei farli giocare tutti, ma io faccio l'allenatore e devo scegliere. Porto un esempio: Bjarkason si allena sempre a mille, qualcuno viene penalizzato".

Dal Milan ti aspetti turnover?

"Qualche cambio me lo posso aspettare, anche se nelle ultime tutti si potevano aspettare qualche cambio e non lo ha fatto. Cerchiamo di essere pronti a tutti, poi il dna del Milan è quello lì e non cambierà".

Ha visto gli "occhi della tigre" in Fila, che ha segnato per poi rimanere fermo per la squalifica?

"L'ho visto più sicuro. Ovvio che aiuti l'autostima, come vale per Yeboah e altri. Fare gol ti aiuta. Anche per avere la stima di tutto l'ambiente, avevamo parlato dei fischi tramutati in applausi. Non basta, bisogna dare continuità, è quello che cerchiamo".

Di Oristanio ha detto che non era al meglio: parlava solo dal punto di vista psicologico o anche fisico?

"E' un insieme di cose, deve riacquistare l'autostima attraverso il lavoro. Non conosco altre strade. Dimostrare all'allenatore, a te stesso ed ai compagni che ci sei. E' un lavoro che puoi fare solo tu. Anche Ori però ci sta mettendo davvero grande impegno per dare una mano alla squadra. Non si deve sentire troppo responsabilizzato, è la squadra che ha responsabilità".

Filip Stankovic come sta?

"Si sta allenando con la squadra da una settimana e sono molto contento di questo. Non ha fastidio al ginocchio, questo è il primo passo, step by step valuteremo poi il da farsi, per coinvolgerlo".