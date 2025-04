Marchetti sul 3-4-3 del Milan: "Ora Conceiçao sembra aver trovato la chiave giusta"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato di Milan ricollegandosi all'importante vittoria nel derby di ieri sera che gli ha consentito di staccare il pass per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro (verosimilmente e molto probabilmente) il Bologna:

"[...] Dall’inizio della stagione i rossoneri sono stati alla ricerca dell’equilibrio, senza mai trovare una soluzione definitiva. Ci sono state le partite, anche sotto la gestione Fonseca, in cui le stelle avevano brillato. Ma sono stati troppi i momenti negativi, le partite storte, i momenti di confusione. Ci hanno provato in tutti i modi i due allenatori portoghesi a rimettere a posto le cose e certamente non sempre è andata bene. Ma ora Coincecao sembra aver trovato la chiave giusta: obiettivamente il clima derby aiuta a tenere alta la concentrazione, ad avere le giuste motivazioni. Ma trovare un protagonista così non è semplicemente un caso: il fatto di essere inatteso non significa che sia casuale. Jovic era stato titolare nelle due precedenti, aveva praticamente giocato quasi tutta la partita contro la Fiorentina (sostituendo un Musah disorientato): Coincecao aveva creduto in lui. E contemporaneamente il Milan è passato alla difesa a 3, per avere più equilibrio [...]".