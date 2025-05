Serie A, solo un pareggio tra Torino e Venezia: Vlasic risponde a Perez

Pareggio per 1-1 tra Torino e Venezia. Gli ospiti passano subito in vantaggio con Zerbin, ma il gol è irregolare per fuorigioco precedente di Gytkjaer. La squadra di Di Francesco resta la più pericolosa in campo e, dopo un'altra occasione per Zerbin, sblocca il match al 36' con Perez. Vanoli cambia tre uomini all'intervallo e il Torino cambia marcia. Dopo due grandi parate di Radu, pareggia Vlasic dal dischetto per un fallo di mano di Idzes. Preoccupazione per un piccolo malore, subito rientrato, per l'allenatore granata.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese (DAZN)

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como (DAZN)

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)