Walker racconta: "Il cibo di Milanello è fantastico, ciò che avanza lo porto in albergo"

vedi letture

Kyle Walker è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il terzino inglese si è subito preso il posto da titolare sulla fascia destra ma oggi è reduce da un paio di stop per infortunio e sembra essere stato superato nelle gerarchie da Alex Jimenez. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, dal momento che non è certa la sua permanenza a Milano, l'ex City si gode la sua permanenza in Italia e nel suo podcast sulla BBC ha parlato dell'alimentazione.

Le parole di Kyle Walker sul modo di alimentarsi in Italia e al Milan per un atleta: "Il cibo a Milanello è fantastico, quello che avanza lo porto in albergo. Anche i pomodori sono buoni. Ci pesano ogni giorno, il peso non può cambiare in un giorno: anche se esci e mangi una pizza grande o una bistecca, il peso non sarà molto alto, quindi ti chiedono 'cosa hai fatto?'. Se hai due o tre giorni di riposo devi stare un po' attento perché il mister ci tiene a mantenere il peso dei ragazzi basso. Questo è il modo in cui il calcio sta andando. Ogni piccolo dettaglio è importante"