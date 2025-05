Jovic fissa le condizioni per restare al Milan: i dettagli

Luka Jovic è senza ombra di dubbio la sorpresa di questo finale di stagione. Da 'desaparecido' a titolare decisivo è un attimo. Il centravanti serbo ha infatti piano piano scalato le posizioni all'interno delle gerarchie di Sergio Conceiçao, arrivando a mettersi avanti anche a Santiago Gimenez, pagato oltre 30 milioni lo scorso gennaio, e Tammy Abraham.

Non solo, Jovic si sta rendendo protagonista di prestazioni e reti pesanti, come la doppietta nel derby di Coppa Italia, che potrebbero garantirgli la conferma anche nella prossima stagione. Restare in rossonero è un'opzione, ma l'ex Real Madrid vuole farlo alle sue condizioni. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che per rinnovare con il Milan Jovic vuole un accordo biennale al posto dell'attuale con opzione a favore della società.