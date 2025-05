esclusiva mn Fedele: "Milan, la Coppa Italia non può salvarti la faccia. Conte o Fabregas per il futuro di questa squadra"

Furio Fedele, storico giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra i tanti temi toccati quest'oggi, c'è sicuramente quello relativo al momento della squadra di Conceiçao, a poche ore dalla sfida di campionato contro il Genoa ma con la testa, inevitabilmente alla finale di Coppa Italia contro il Bologna. Queste le considerazioni di Fedele anche sul futuro dell’attuale tecnico rossonero:

La Coppa Italia non salva la stagione..

"Assolutamente no, nemmeno la Supercoppa. Intanto, non giochi la Champions League ma l'Europa League, prima però devi vincere contro il Bologna. Poi sarebbe un danno anche a livello economico, visto che senza la Champions non ti entrano nuovi ed important introiti. In tutto questo, lo scenario potrebbe vedere delle cessioni di vari big per provare a rientrare nel bilancio. Il contratto di Maignan balla, e poi faresti fatica a trovare altri giocatori di qualità. Senza la Champions hai poco appeal in giro per il mondo".

E' la stagione dei rimpianti?

"Sì, secondo me l'arrivo di Conceiçao ha peggiorato la situazione. E' vero, si era presentato bene ma non merita di restare perchè è colpevole di un danno abbastanza grave: si è accorto dopo 4 mesi come far giocare il Milan. Infatti, Conceiçao a differenza di Fonseca ha potuto contare su un mercato in entrata e in uscita, basta pensare alle situazioni con Calabria e Morata".

E' cambiato qualcosa dopo Fonseca?

"Ma no, anzi si è andati verso il peggio. Lui e Conceiçao uno peggio dell'altro. Fonseca mi sembrava più che altro spaesato, mentre Conceiçao non ha saputo dare continuità dopo la parentesi Supercoppa".

Un allenatore per il futuro?

"Io ti dico o Conte o Fabregas. Forse lo spagnolo avrebbe bisogno di uno step in più tipo una Fiorentina o Bologna prima di allenare il Milan. Io spero in Fabregas, ma secondo me al Milan uno come Conte non lo vorrebbero.."

Perchè?

"Sono delle mie idee.. anche qui, vedi tutto questo ritardo per la scelta del direttore sportivo? Ma dai, non può essere. Secondo me vogliono ritardare questa cosa e alla fine forse un ds potrebbe anche non arrivare, altrimenti con gente come Fabregas o Conte il mercato lo farebbe tutto l'allenatore".

Tu chi andresti a prendere come direttore sportivo?

"Sperando che il Milan possa decidersi il prima possibile, perchè come ti ho detto secondo me in società non vogliono un allenatore Manager, io andrei su Tare, senza alcun dubbio".