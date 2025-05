MN - Playout, Binda: "Per Milan Futuro sarebbe stato maglio Lucchese o Sestri"

Terminata la regular season di Serie C è tempo di primi bilanci in vista del playout che metterà di fronte il Milan Futuro alla SPAL. Ne abbiamo parlato con l'esperto di Serie C, il collega Nicola Binda de "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue parole:

Oddo si è trovato in una situazione estremamente complicata

"Penso che non potesse fare tanto di più, al netto del tempo avuto a disposizione. Doveva arrivare certamente prima e se fosse successo la situazione sarebbe stata più rassicurante. Il cambio panchina è stato tardivo, con tutto il rispetto per Bonera che diventerà un buon allenatore".

Adesso la SPAL per evitare la Serie D

"Un'altra nobile in grande difficoltà che ha vissuto un anno negativo. La vittoria dell'ultima giornata contro il Gubbio ha riacceso un po' l'entusiasmo in una piazza appassionata che si farà sentire e sosterrà sicuramente la squadra. Non sarà una partita facile né un ambiente facile perché a Ferrara la passione non manca e mi aspetto 10mila spettatori in casa loro. La società ha investito e c'erano aspettative, alla fine è uscita fuori una stagione molto deludente. Diciamo che per il Milan Futuro sarebbe stato meglio affrontare Lucchese e Sestri Levante".