Chukwueze, che delusione! In estate serviranno 13 milioni per non fare minusvalenza

In questa stagione del Milan così strana e travagliata, fatta di tanti bassi, pochi alti e parecchie situazioni al limite dell'indecifrabile sembra che il mondo rossonero si sia un po' dimenticato di un giocatore che ha evidentemente disatteso tutte le aspettative con cui è arrivato in Italia ormai due anni fa. Parliamo di Samuel Chukwueze, esterno destro nigeriano classe 1999. Per lui quest'anno 33 presenze in tutte le competizioni, ma solo 12 da titolare, 5 gol ed un solo assist.

LO SCARSO UTILIZZO DI CHUKWUEZE

L'ex Villarreal, dopo una prima stagione estremamente deludente, in estate sembrava essere uno dei giocatori che Fonseca sarebbe stato poi capace di rilanciare: il tecnico ex Lille lo ha utilizzato molto nel pre stagione e l'esterno ha risposto in modo decisamente positivo. Ma non si è andati oltre: Chukwueze è diventato presto evanescente, e tra infortuni e prestazioni anonime è tornato in panchina. Con Conceiçao le cose, salvo l'exploit casuale a San Siro contro il Parma, sono andate anche peggio: da quando sulla panchina rossonera ci siede l'ex Porto Chukwueze ha accumulato solo 111 minuti in Serie A. Troppo poco per un giocatore pagato 20 milioni di euro (più bonus), che percepisce 4 milioni netti di stipendio e che era arrivato a Milano con tutt'altre aspettative.

LE DIFFICOLTÀ DI CHUKWUEZE

Ma cosa c'è che non va? Innanzitutto il fatto che in Italia il tipo di gioco sia totalmente diverso rispetto a quello spagnolo: in Liga l'esterno riusciva a trovare spazi che in Serie A non esistono e vanno dunque trovati con intelligenza e imprevedibilità. E qui arriviamo al punto più dolente: il numero 21 è monopiede e monogiocata, leggibilissimo da tutti in tutte le situazioni. O almeno, lo è nel momento in cui gli si chiede di essere un giocatore meno associativo e propenso al dialogo tra le linee centrali del campo, "relegandolo" a dover saltare l'uomo sulla fascia in situazioni di uno contro uno o più avversari. Samu soffre maledettamente nel lungo, mentre nel breve riesce ad essere un po' più incisivo. Ma incomprensioni tattiche e di caratteristiche a parte l'apporto del nigeriano è stato oggettivamente insufficiente, con o senza alibi. Una situazione che a questo punto impone delle riflessioni ora che aprirà il mercato.

IL FUTURO DI CHUKWUEZE

Al termine della stagione Chukwueze avrà un costo residuo a bilancio di poco meno di 13 milioni di euro: è questa la cifra minima che dovranno incassare i rossoneri per non effettuare una minusvalenza. Sembra scontato, anche perché dubitiamo che l'ex Villarreal voglia continuare a fare il ruolo di comparsa, che le strade possano separarsi. Due anni sono abbastanza per giudicare un calciatore, soprattutto quando non è poi più così giovane. Ed è evidente che Chukwueze al Milan è stata una delusione cocente.