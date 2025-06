esclusiva mn Milan-Javi Guerra visto dalla Spagna: "A 25 milioni il Valencia vende"

Il Milan punta a Javi Guerra per rinforzare il centrocampo. Per conoscere meglio il talento 22enne del Valencia abbiamo parlato col collega de "La Grada" e "Plaza Deportiva", Jorge Ruiz. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Sappiamo che il Milan è interessato a Javi Guerra. Qual è la posizione attuale del Valencia sul giocatore?

"Quello che so è che il Valencia vuole rinnovare il contratto di Javi Guerra, ma non è una trattativa semplice. L'accordo col club scade nel 2027 e lui è felice qui, ma il club deve offrirgli un progetto sportivo e finanziario superiore a quello che può offrire attualmente. Con l'arrivo di Ron Gourlay come CEO, c'è una certa aspettativa sia per questo rinnovo che per quello di Mosquera. Il club ha già dato priorità alla continuità di entrambi i giocatori rispetto ad altri rinnovi come quelli di Diego López e César Tárrega. C'è stato un cambio di priorità in tal senso".

Il Milan sembra fare sul serio, intanto

"È importante tenere presente che il Villarreal detiene una quota significativa nella vendita di Javi Guerra, il che rende l'operazione più costosa di diversi milioni. La scorsa stagione è stata accettata un'offerta di 25 milioni più bonus (dall'Atletico Madrid, che alla fine virò su Conor Gallagher). Una volta raggiunte queste cifre, il Valencia di solito vende".

Pensi che Javi Guerra sia pronto per il salto in un club con aspettative più alte come il Milan?

"Sì e no. Ha la qualità, oltre al livello. Il problema qui è il tempismo. Javi Guerra è molto giovane e ha periodi di instabilità durante la stagione. Tuttavia, con l'arrivo di Carlos Corberán in panchina, abbiamo visto la versione migliore di Javi Guerra, ed è per questo che il giocatore è il primo ad affermare apertamente di voler rimanere qui. Non credo che sarà facile per lui andarsene ora, a meno che non ci sia un'offerta significativa.

In Italia non tutti conoscono le qualità di Javi Guerra. Se dovessi descriverlo, che tipo di giocatore sarebbe? Quali sono le sue qualità principali e cosa ti piace di più di lui?

Javi Guerra è un calciatore che sa attaccare; gli piace posizionarsi nei tre quarti del campo ed essere decisivo in area di rigore. Quando arriva in area, diventa sempre più letale. Si trova a suo agio quando ha spazio davanti a sé, non tanto quando gioca dietro la punta o deve ricevere palla di spalle. Il suo ruolo migliore è quello di centrocampista centrale, a fianco di un profilo difensivo che gli permette di avanzare e portare palla. Ha anche una buona visione di gioco, anche se a causa dell'età a volte si affretta nelle decisioni".

In passato il Milan si è mostrato interessato a un altro profilo del Valencia, come Cristhian Mosquera. C'è possibilità che vada via?

"Per Mosquera, la differenza e la difficoltà sta nel fatto che il suo contratto scade la prossima stagione. O rinnova ora o il Valencia deve venderlo per evitare un trasferimento a parametro zero. La mia sensazione è che sia molto improbabile che entrambi se ne vadano quest'estate. Credo che uno dei due potrebbe andarsene se il rinnovo dovesse complicarsi, ma non entrambi, perché il Valencia non ha grandi esigenze finanziarie al momento. Inoltre, il fattore Corberán è fondamentale, quindi entrambi stanno ascoltando le proposte del club".

Al Valencia ha allenato in passato una leggenda rossonera come Rino Gattuso, oggi commissario tecnico della Nazionale. Questa decisione ti ha sorpreso?

"Sì, mi ha sorpreso un po'. Credo che avesse bisogno di qualche fase in più, ma conosciamo tutti l'aura e il legame tra Gattuso e il suo Paese. È una combinazione esplosiva; non si sa come andrà a finire, ma la passione che metterà nel suo lavoro è imprescindibile".