Offerta da 10 milioni del Milan per Xhaka. Tentazione azzurra sulla sinistra: Udogie per Theo

vedi letture

Il Milan sta lavorando su più fronti nel calciomercato, anche perché c'è da rinforzare la rosa per tornare ad essere subito competitivi quanto meno in Italia dopo un ottavo posto deludente. Sono tanti i nomi accostati alla formazione rossonera in questi giorni, su tutti quello di Granit Xhaka, giocatore per il quale si è (ovviamente) scomodato in prima persona il direttore sportivo Igli Tare, volato a Leverkusen nella giornata di ieri per strappare il sì definitivo del calciatore svizzero (e non solo).

10 milioni per Xhaka: si tratta

Il Milan vuole Granit Xhaka. Il 32enne svizzero è il profilo adatto per andare a rinforzare con qualità ed esperienza la mediana rossonera, e lo conferma il viaggio in Germania del direttore sportivo Igli Tare, che ha unito l'utile al dilettevole presentando al Bayer Leverkusen la prima offerta per l'ex Arsenal. La Gazzetta dello Sport parla di circa 10 milioni di euro bonus inclusi, cifra che però non convincerebbe più di tanto le Aspirine che vorrebbero qualcosa in più per privarsi di Xhaka, nonostante stiamo parlando comunque di un calciatore 32enne. A fronte di questo la carta Malick Thiaw, che tanto piace a ten Hag, potrebbe giocare a favore del Milan, ma in questo caso la trattativa si sposterebbe a "favore" del Diavolo, che ovviamente valuta il classe 2003 più di quanto il Leverkusen non faccia per Xhaka.

Udogie per Theo: suggestione azzurra per il Milan

Oltre al centrocampista, il Milan è anche alla ricerca di un terzino sinistro con il quale andare a sostituire Theo Hernandez. Il preferito della dirigenza rossonera sembrerebbe essere Aleksandr Zinchenko dell'Arsenal, anche se nelle ultime ore avrebbe preso sempre più quota la candidatura dell'ex Udinese, oggi al Tottenham, Destiny Udogie. Parliamo di un classe 2002 che ha un valore di mercato decisamente più alto rispetto all'ucraino, di circa 40 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma stiamo comunque parlando di un calciatore italiano, più giovane di 6 anni rispetto a Zinchenko, che potrebbe valere tutto l'investimento che eventualmente si deciderebbe di fare. Il problema però è sempre a monte: Theo Hernandez frena infatti il mercato dei terzini del Milan, anche perché l'uscita del francese è fondamentale per sbloccare le entrate in questo ruolo.