Il Milan segue Vanderson del Monaco. Arabia Saudita e Bayern su Leao: Allegri non vorrebbe privarsene

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, facendo non solo un nome nuovo per la fascia destra rossonera, ovvero quello di Vanderson del Monaco, ma parlando anche della situazione relativa al futuro di Rafael Leao.

Vanderson: "Però è solamente un gradimento, voglio specificarlo, perché magari la gente, i tifosi del Milan credono sia già una trattativa o comunque qualcosa di avanzato. No, assolutamente no. È un gradimento perché stiamo parlando di un calciatore che il Monaco considera costoso, considera importante e che valuta molto, e, inoltre, comunque il Milan su quel tipo di reparto lì deve ancora secondo me lavorarci per creare spazio, margine, per un nuovo arrivo e quindi ci dovrebbero essere prima delle uscite. Però vi dico che uno dei nomi che il Milan ha visionato e seguito per lungo tempo è quello di Vanderson, classe 2001 del Monaco, terzino destro. È un nome che piace molto ma, ripeto, da capire poi se fattibile. Io credo che sia un nome difficilmente raggiungibile, perché comunque costa parecchio, però ve lo accenno".

Rafael Leao: "Le ultime vicissitudini legate al mondo Bayern, Williams sempre più vicino al Barcellona, Barcola sempre più vicino alla permanenza al PSG, ci portano a dire che i Bavaresi non hanno mollato la pista Rafael Leao. Quello che vi aggiungo questa sera che probabilmente, verso la fine di giugno, inizio luglio, il Bayern Monaco capirà se avanzare concretamente con un''offerta ufficiale per Leao oppure no. Ci aspettiamo, mi aspetto, che qualora il Bayern Monaco decidesse di fare all-in su Leao sarebbe disposto a toccare cifre intorno ai 75, 85 milioni di euro, da capire bonus compresi o meno. Su Leao vi dico anche e specificare due punti: il primo che dall'Arabia Saudita le squadre interessate continuano ad esserci, quindi l'Arabia resta su Leao. E il secondo punto per Allegri e Igli Tare è un calciatore importante. Non posso dirvi incedibile, perché nella rosa dell'attuale Milan non ci sono incedibili, dipenderà molto dalle offerte, però il Milan non vorrebbe privarsi di Leao".