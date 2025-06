Bianchin analizza: "Con Tare e Allegri c'è una ricostruzione di un Milan con dei principi un po’ diversi"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "Sarà diverso rispetto a come siamo abituati con il comandante Conceicao degli ultimi mesi. Lui ha un approccio ai giocatori differente. Mi aspetto che si stia tanto a Milanello, soprattutto all’inizio. Mi aspetto che ci si alleni sui suoi principi di calcio, quindi con tanta attenzione difensiva in più ad esempio. Anche se pure Conceicao diceva di puntare molto su quello. Però il rapporto con i giocatori sarà diverso, è un allenatore che è stato abituato a lavorare con i giovani e con i giocatori esperti. Vedo in lui e in Tare una ricostruzione di un Milan con dei principi un po’ diversi, più basato sull’esperienza, sulle persone che masticano questo mondo da tanti anni. Credo che, complice l’unica partita settimanale, e il percorso molto rischioso di Inter e Juventus, possano nascere buone cose nei prossimi mesi.

Penso che il Milan giocherà a 4, anche se non si possono avere certezze, Allegri ha giocato in tanti modi in carriera, ma io penso che se volesse impostare la squadra con la difesa a 3 cambierebbero un po’ le logiche, perché Walker non ci sarà più, quindi manca un giocatore che possa giocare terzino o braccetto. In quel caso andrebbero presi due centrali ma non penso che si porrà questo problema. A centrocampo c'è una situazione in grande evoluzione e secondo me Guerra è più semplice da prendere di altri”.