MN - Wyett: "Lo United ha pagato il doppio del valore di Hojulund. Ma i suoi numeri non sono pessimi"

Rasmus Hojlund è il nome forte per l'attacco del Milan, dopo due stagioni più ombre che luci al Manchester United. Ne abbiamo parlato col collega del Sun, Charlie Wyett. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Come valuti le due stagioni di Rasmus Hojlund al Manchester United?

"Il problema era il suo prezzo: 72 milioni di sterline. Lo United lo ha pagato probabilmente il doppio del suo valore. Il suo record di gol non è pessimo: 26 gol in due anni. Tra i giocatori under 23 negli ultimi due anni in Europa, è il sesto miglior marcatore. Benjamin Sesko, il suo sostituto allo United, è il migliore".