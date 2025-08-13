"De Winter has arrived": così i social del Milan annunciano l'arrivo del difensore belga

"De Winter has arrived": così i social del Milan annunciano l'arrivo del difensore belgaMilanNews.it
Oggi alle 17:50News
di Gaetano Mocciaro

"De Winter has arrived" (L'inverno è arrivato) suona quasi come un auspicio, in queste insopportabili giornate dove si toccano i 40°. Di fatto è una citazione de "The Game of Thrones" ma soprattutto è l'annuncio del Milan, attraverso i suoi canali social, dell'acquisto di Koni De Winter.

Il difensore belga, 23 anni, è arrivato dal Genoa a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 30 giugno 2030. Il giocatore indosserà la maglia numero 5.