Si va verso la conferma del 3-4-3: due ballottaggi nella testa di Conceiçao

Mancano ancora due giorni al prossimo appuntamento del Milan. I rossoneri chiuderanno il 35° turno del campionato di Serie A Enilive lunedì sera alle ore 20.45 allo stadio "Luigi Ferraris" contro il Genoa. Con la classifica che non sorride, i rossoneri dovranno sfruttare questa e la prossima gara per preparare la finale di Coppa Italia contro il Bologna in programa il prossimo 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. In questo senso ci saranno ancora due occasioni per rodare il 3-4-3, divenuto ormai il modulo principale.

Conferma 3-4-3

Visti i risultati, è inevitabile per Sergio Conceicao andare a confermare il 3-4-3. I rossoneri hanno vinto tre partite sue quattro da quando hanno adottato questo modulo e nell'unica sconfitta (in casa contro l'Atalanta) hanno subito anche l'unico gol, a fronte dei nove segnati. Insomma il ruolino di marcia dà ragione alle scelte dell'allenatore portoghese. Sarà importante continuare a mettere minuti in serbatoio con questo nuovo vestito tattico, in vista della finale contro il Bologna: oltre alla gara di lunedì contro il Genoa, ci sarà anche la sfida di campionato proprio contro i Felsinei, che precederà l'atto conclusivo della Coppa Italia.

Due ballottaggi

Con il nuovo schema e i risultati globalmente positivi, si sono cristallizzate le posizioni anche nella testa di Sergio Conceicao. Nonostante questo ci sono al momento, a due giorni dalla sfida, due ballottaggi. Il primo riguarda la punta centrale: Luka Jovic ha ritrovato il lavoro in gruppo ma non c'è l'esigenza di forzarlo e per questo il mister portoghese dovrà decidere tra Abraham e Santi Gimenez, tornato al gol domenica scorsa. L'inglese rimane comunque in vantaggio. L'altro dubbio riguarda la fascia destra: il giovane Alex Jimenez si è guadagnato con merito la titolarità ma ora è tornato Kyle Walker dall'infortunio e potrebbe ritrovare il suo posto nella formazione titolare. Per il resto, davanti a Maignan, non cambia la linea a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Non cambiano nemmeno gli altri tre di centrocampo con la coppia Fofana-Reijnders e Theo largo a sinistra. Ad affiancare la punta i soliti Leao e Pulisic. Intanto, con il ritorno di Emerson Royal, il Milan può festeggiare finalmente l'infermeria vuota.