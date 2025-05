Prima la fascia da capitano, presto il rinnovo: Maignan sempre più leader di questo Milan

vedi letture

Dopo un inizio di 2025 complicato Mike Maignan è tornato sugli scudi, è tornato 'Magic'. Agli errori contro Cagliari, Como e Feyenoord, per citarne alcuni, sono seguiti interventi decisivi che hanno permesso al Milan di portare a casa vittorie e risultati importanti. Basti pensare che sulla semifinale di Coppa Italia vinta contro l'Inter c'è lo zampino anche del francese, che intorno all'ora di gioco ha spento le speranze di rimonta dei nerazzurri con un intervento fuori di testa su de Vrij.

Mike Maignan è dunque riuscito a fare tesoro delle proprie difficoltà e rialzarsi come solo un campiona sa fare. Ma in effetti non poteva essere altrimenti, anche perché stiamo pur sempre parlando del capitano del Milan. Sergio Conceiçao gli ha voluto infatti affidare la fascia di capitano al momento del suo arrivo con l'avallo del club, confermando così l'importanza che il francese ricopre all'interno dello spogliatoio rossonero.

E la sensazione è che lo sarà ancora per diverso tempo, dato che al termine di questo campionato il Milan dovrebbe tornare a sedersi al tavolo delle trattative con Maignan per discuterne il rinnovo. Nei mesi scorsi, scrive Tuttosport, Ibrahimovic, Furlani e Moncada hanno parlato di parti molto vicine per un nuovo accordo e una base c’è da tempo, ovvero prolungamento al 30 giugno 2028 e un ingaggio lievitato a 5 milioni netti. Una situazione che deve essere ancora vidimata dal club e dal giocatore che, nel corso delle settimane, hanno sostanzialmente messo in standby l’accordo, specie dopo l’avvio di anno non esaltate di Maignan.

Questo finale di stagione dovrebbe però riaprire il dossier per arrivare a una felice conclusione dell’accordo, con l'ad Furlani che voluto condividere questo atto con il potenziale nuovo direttore sportivo, ma il prolungarsi dei tempi, complice anche la finale di Coppa Italia in mezzo, potrebbero portare il dirigente milanista a dover concludere il potenziale rinnovo di Maignan coadiuvato dall’attuale struttura dirigenziale.