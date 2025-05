In due mesi e mezzo il mondo di Theo si è capovolto. Adesso il rinnovo non è impossibile

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che quella tra Theo Hernandez e il Milan è una storia che sembrava al capolinea e che invece nelle ultime settimane si è riannodata. A questo punto il finale è tutto da scrivere, con due componenti che giocheranno un ruolo importantissimo nel futuro dell'esterno francese: il nome dell'allenatore che sederà in panchina nella prossima stagione e ovviamente l'andamento della trattativa per il suo rinnovo di contratto.

Nel frattempo, però, continua la rosea, Theo sta mandando messaggi importanti a tutto l'ambiente milanista, confermando che in due mesi e mezzo il suo mondo si è capovolto, riaprendo a spiragli che fino a qualche settimana fa non erano neanche immaginabili.

IL FUTURO DIPENDERÀ DALLE PRESTAZIONI - Alla base di tutto questo ci sono soprattutto le prestazioni di Theo Hernandez, tornato quasi ai suoi livelli da quando Conceiçao utilizza il 3-4-3. Certo, non siamo ancora alla redenzione dopo una stagione molto negativa, fatta di cooling-break, rigori sbagliati ed errori assortiti in marcatura e non solo (vedi il rosso contro il Feyenoord), ma la strada intrapresa nell'ultimo periodo sembrerebbe quella giusta, grazie anche ad un modulo che consente al francese di essere esonerato dai tanti ruoli difensivi perché essenzialmente coperto dai tre difensori.

LA VOLONTÀ DI THEO È CHIARA - Ad amici e compagni di squadra non l'ha mai nascosto: Theo Hernandez si trova bene al Milan e a Milano, e di andarsene non ne avrebbe alcuna intenzione, anche perché oltre al trovarsi bene in città con la sua famiglia, da quando è arrivato nell'agosto 2019, difatti, la sua titolarità non è mai stata messa in discussione. Questa volontà potrebbe ovviamente cambiare nel momento in cui una grande d'Europa si dovesse presentare alla sua porta con un'offerta allettante, ma la domanda è la seguente: quale squadra sarebbe disposta ad acquistare Theo Hernandez a 12 mesi dalla scadenza del suo contratto e dopo una stagione del genere? Al momento una risposta a questo quesito non è esiste, ed è per questo che il francese starebbe studiando il modo per riconquistare il Milan, con quella finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio che potrebbe decisamente facilitare le cose.