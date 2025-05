L'Inter torna a vincere dopo 5 partite: 1-0 all'Hellas Verona

L'Inter risponde al Napoli: i nerazzurri di Simone Inzaghi - che martedì sera saranno impegnati nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona - hanno vinto 1-0 contro l'Hellas Verona. Decisivo il rigore dopo pochissimi minuti trasformato da Asllani. L'Inter non vinceva da cinque partite in tutte le competizioni: due pareggi in Champions, due sconfitte in Serie A e la sconfitta contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Con questa vittoria i nerazzurri si riportano a -3 punti dal Napoli. Mancano tre giornate al termine del campionato.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona 0-1

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)