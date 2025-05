Theo disposto a restare anche a cifre più basse, ma il Real lo tenta

Theo Hernandez non ha mai nascosto la sua voglia matta di restare al Milan. Il francese è follemente innamorato sia del club rossonero che della città lombarda, dove è cresciuto prima come uomo e poi come calciatore, diventando per ben due volte papà. Insomma, andarsene potrebbe non essere un'opzione, come riportato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, che addirittura scrive di un Theo Hernandez disposto a rimanere al Milan anche a cifre più basse pur di continuare a vestire la gloriosa maglia rossonera.

In effetti così facendo il numero 19 potrebbe darsi una seconda chance dopo le delusioni di questa stagione, con il Diavolo pronto ad offrirgli un contratto più lungo rispetto alla scadenza attuale (2026), ma a cifre come detto più leggere anche perché la dirigenza milanista riterrebbe l'ingaggio da 4,5 milioni di euro del francese un po' troppo pesante. Questa soluzione potrebbe riconciliare tutti e permettere alla storia di Theo Hernandez al Milan di proseguire, ma il Real Madrid è pronto a stravolgere le carte in tavola.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che i Blancos avrebbero cominciato a mostrare interesse nei confronti del loro ex calciatore, dato che è intenzione di Florentino Perez mettere a disposizione del prossimo allenatore (Xabi Alonso?) un calciatore di qualità ed esperienza internazionale che possa alternarsi con Benjamin Mendy.

Prima che si rompesse il crociato, l'obiettivo numero uno del Real Madrid era Alphonso Davies del Bayern Monaco, ma l'infortunio ha costrtto la dirigenza madrilena a spostare la propria attenzione altrove, proprio su Theo Hernandez. Ed ecco che la prospettiva inizia a cambiare, anche perché il terzino sinistro è consapevole che una chiamata della formazione madrilena sarebbe difficile da rifiutare alla sua età, dato che tornando in Spagna andrebbe non solo a guadagnare molto di più, ma avrebbe anche la concreta possibilità di lottare per vincere la Champions League, mentre il Milan l’anno prossimo al massimo giocheranno l’Europa League, se dovessero vincere la Coppa Italia.

Una differenza enorme di prospettive dunque, che potrebbe influenzare e non poco la decisione finale di Theo Hernandez.