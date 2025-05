live mn Primavera, Milan-Udinese (4-0): tre punti meritati ed importanti

vedi letture

I ragazzi di Guidi danno continuità al successo della scorsa settimana contro la Lazio e schiantano 4-0 l'Udinese: rossoneri dominanti dall'inizio alla fine, non c'è mai stata partita. E ora il Milan, in attesa del Verona, è sesto in classifica in piena zona Play Off.

92' Triplice fischio, il Milan vince 4-0.

91' Primo tiro dell'Udinese con Landolfo che in area di rigore tira addosso a Pittarella. Friulani vicino al gol.

90' Due minuti di recupero.

85' La partita si avvia verso la naturale conclusione senza sussulti particolari.

80' Scotti prova a beffare Sebastiani in uscita con un pallonetto da posizione defilata ma non trova la porta.

77' Ultimo cambio per il Milan. Esce Tartaglia ed entra Lamorte.

75' Comotto prova il destro a giro da fuori, Sebastiani in tuffo devia in angolo.

72' Milan che ora gestisce con serenità il grande vantaggio.

67' Doppio cambio Milan: dentro Perina e Colombo, fuori Bonomi e Magni.

66' GOL DEL MILAN! Ancora Comotto, doppietta! Cross di Ossola dalla destra, il numero 34 in area colpisce di testa e insacca! 4-0 Milan.

65' I rossoneri continuano l'assedio, Udinese alle corde.

64' GOL DEL MILAN! Comotto! Recupero sulla trequarti proprio di Comotto che conduce, entra in area e di sinistro fulmina Sebastiani in uscita! 3-0 Milan.

63' Doppio cambio per il Milan: dentro Scotti e Ossola, fuori Liberali e Hodzic.

61' GOL DEL MILAN! Perrucci! Liberali prova il sinistro da fuori, papera di Sebastiani che non trattiene (comunque disturbato da Comotto) e Perrucci a porta vuota non può che far gol.

55' Sebastiani miracoloso prima su Bonomi e poi su Magni da distanza ravvicinata. I rossoneri chiedono il gol, per l'arbitro la palla non ha varcato completamente la linea di porta. Sforzo importante del Milan alla ricerca del raddoppio.

51' Liberali prova il sinistro a giro da fuori, Sebastiani si oppone in modo più efficace che bello da vedere.

47' Comotto prova la botta da fuori, Sebastiani blocca in tuffo.

46' Comincia la ripresa. Il primo possesso è rossonero.

- Cambio per l'Udinese: entra Sebastiani per Mosca.

Prima frazione di gioco nettamente a senso unico, con l'Udinese in perenne difficoltà contro un Milan propositivo. Rossoneri subito in vantaggio con Sala, poi alla lunga calano un po' nella qualità offensiva: tanta pressione sugli avversari ma negli ultimi metri sono mancate le scelte giuste. E quindi si va all'intervallo avanti solo di un gol.

49' Fine primo tempo.

47' Liberali spreca una buona occasione: il numero 10 va via sulla destra, rientra sul sinistro ma si intestardisce e non crossa né tira. Alla fine prova un pallonetto di destro abbastanza sconclusionato. Si lamentano i compagni in area, Liberali piuttosto egoista in questa occasione.

44' Quattro minuti di recupero.

41' Azione insistita del Milan da destra a sinistra, Perrucci mette giù per Liberali che prova il destro: ribattuto. Assedio rossonero.

37' Ammonito Landolfo per aver fermato con una trattenuta Comotto.

33' Confusione in area Udinese dopo un corner, Bonomi prova a risolvere la situazione con un bel tiro al volo ma il portiere devia in angolo. Su corner l'arbitro fischia fallo sul portiere.

32' Cambio forzato per l'Udinese. Esce Cosentino, infortunato, ed entra Cella.

28' È sempre il Milan a fare la partite, l'Udinese si difende come può.

24' Cross di Bonomi da sinistra, Perrucci tutto solo in area la spara al lato con un colpo di testa rivedibile.

19' Comotto recupera palla in zona pericolosa, filtrante per Liberali che entra in area ma si perde al momento del tiro da ottima posizione.

16' Liberali si insinua in area dalla destra, tiro forte sul palo del portiere ma la palla termina sull'esterno della rete.

15' Si riprende a giocare, dovrebbe essere comunque tutto ok per Cosentino.

12' Interruzione di gioco per un giocatore dell'Udinese rimasto a terra dopo una brutta distorsione alla caviglia.

7' Milan in pieno controllo, Udinese in grande difficoltà in questo avvio.

4' Milan galvanizzato dal vantaggio, i rossoneri spingono ancora alla ricerca del raddoppio.

2' GOL DEL MILAN! A segno Sala! Rossoneri partiti col piglio giusto e subito in vantaggio. Cross da destra, la difesa friulana non libera, Bonomi prova il tiro al volo e prende il palo, sulla respinta si avventa il numero 8 che da pochi passi insacca! 1-0!

1' Fischio d'inizio, si comincia! Il primo possesso è per l'Udinese.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossonera per il Milan, divisa gialla da trasferta per l'Udinese.

Amiche e amici di MilanNews.it, oggi il Milan Primavera si gioca una buona fetta delle speranze Play Off contro l'Udinese. Dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro la Lazio oggi, 36^ giornata di campionato Primavera 1, i tre punti saranno fondamentali per rimanere attaccati al Verona sesto in classifica. Fischio d'inizio alle ore 11:00, rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI

MILAN PRIMAVERA (4-3-3): Pittarella; Magni, Dutu, Paloschi, Tartaglia; Sala, Hodzic, Comotto; Liberali, Perrucci, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Parmiggiani, Lamorte, Ossola, Perera, Perina, Colombo, Prince, Scotti. All. Federico Guidi.

UDINESE: Mosca, Lazzaro, Shpuza, Bonin, Del Pin, Olivo, Cosentino, Dal Vi, Chavara, El Bouradi, Landolfo. A disp.: Cassin, Sebastiani, Owusu, Cella, Acampora, Severino. All. Igor Bubnjic.