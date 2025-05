Theo, Maignan, Pulisic e Leao...che voglia di Milan!

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che nonostante una stagione deludente, tutti, o meglio, quasi tutti i big sono orientati a restare al Milan, anche a cifre più basse, grazie a un senso di appartenenza che all'interno del gruppo rossonero si è rafforzato. Basti pensare a Tijjani Reijnders, che avrebbe potuto trovare ribalta europea altrove, così come contratti più ricchi e squadre già attrezzate per vincere, ma invece il centrocampista olandese ha deciso di prolungare fino al giugno 2030 il proprio vincono rossonero.

CHRISTIAN PULISIC - Il prossimo a seguire Tijjani Reijnders dovrebbe essere proprio Christian Pulisic, l'altra nota positiva della stagione del Milan. Per lo statunitense pronto un rinnovo di contratto fino al giugno 2029, con ingaggio che passerà dai 4 milioni di euro attuali a 5. I numeri di questa stagione hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di diverse squadre europee, ma la volontà di Captain America è chiara: vuole ancora vestire i colori rossoneri.

THEO HERNANDEZ - La situazione di Theo è ben diversa rispetto a quella degli altri compagni di squadra. Allontanandosi da San Siro potrebbe trovare più soldi ma meno ambizioni, anche se nelle scorse ore si sarebbe fatto vivo il Real Madrid. Da capire se i Blancos insisteranno per il francese, ma se così non dovesse essere il 19 è pronto a restare al Milan e alle condizioni del club, ovvero con un contratto con una scadenza più lunga rispetto a quella attuale (2026) ma con cifre a ribasso.

MIKE MAIGNAN - Quella di Mike Maignan è una situazione molto simile a quella di Theo Hernandez. Il portiere francese, dopo una stagione ricca di alti e bassi, è alla ricerca di riscatto, ed è per questo che al termine della stagione dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative con la società per accordarsi sul rinnovo. Anche in questo caso le cifre dovrebbero essere al ribasso, ma la voglia di riportare il Milan ai vertici potrebbe avere più importanza rispetto ai numeri nel contratto.

LEAO - Per Rafael Leao non è una questione di firme, anche perché il suo rinnovo l'ha già firmato, ma di opportunità. Dopo una stagione discontinua come questa, c'è qualcuno disposto a sedersi al tavolo delle trattative con il Milan per discuterne l'acquisto? A gennaio si è fatto vivo l'Al-Nassr di Stefano Pioli, e chissà che in estate non possa nuovamente bussare alla sua porta, ma proprio come accaduto lo scorso inverno Leao è pronto a declinare l'offerta.