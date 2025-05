Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a +3 sull'Inter a tre turni dalla fine

vedi letture

Dopo il primo blocco di gare del 35° turno di Serie A Enilive, quartultima giornata del campionato, tutto rimane invariato in vetta: il Napoli vince e l'Inter risponde, così la distanza rimane invariata in classifica con tre punti di vantaggio per i partenopei di mister Antonio Conte. Poco cambia in zona retrocessione con le sconfitte di Lecce, Parma, Cagliari ed Hellas Verona che dovranno sudarsi la salvezza fino all'ultimo. Oggi in campo le squadre in lotta per la Champions League.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (34)

20. Monza 15 (34)