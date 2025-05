Il Real Madrid mette nel mirino Theo. Per AS il prezzo del francese è crollato

Stando a quanto riferisce As, portale spagnolo, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione. La rete di ricerca de le Merengues, tra i vari nomi, si stringe su Theo Hernandez del Milan.

Il francese, che ha già giocato nel Madrid nella stagione 2017/18, è considerato dai blancos uno dei profili ideali: giocatore esperto con facilità di adattamento al contesto spagnolo e soprattutto con condizioni contrattuali favorevoli. Theo è in scadenza col Milan a giugno 2026 e al momento non c’è nessun accordo per un eventuale rinnovo: il prezzo del terzino, rispetto alle passate stagioni, è crollato.