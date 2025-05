Mercato Milan, idea Okoli per la difesa. Piacciono anche Coppola e Mosquera

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Per la difesa avanza Okoli". L'ultima idea dei rossonera per rinforzare la difesa è Caleb Okoli, centrale classe 2001 che sembra essere pronto a lasciare il Leicester dopo la retrocessione delle Foxes in Championship. Oltre ai rossoneri, anche il Bologna ha messo gli occhi su di lui, come ha ammesso anche il suo agente Alessandro Barison, ai microfoni di TMW: “Da noi si dice: quando suonano le campane, significa che la chiesa è vicina. Se queste voci su Milan e Bologna girano, vuol dire che qualcosa di vero c’è…”.

Ma nel mirino del Milan per la difesa non c'è solo Okoli: sui taccuini dei dirigenti del Diavolo ci sono infatti anche Diego Coppola (Verona) e Cristhian Mosquera (Valencia). Qualcuno di loro potrebbe arrivare a Milanello in estate per prendere il posto di uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori, che restano appetiti all’estero e non sembrano incedibili dinanzi a buone offerte (il tedesco piace a Leverkusen e Bayern Monaco, mentre l'inglese potrebbe avere mercato in Premier League).