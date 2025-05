Joao Felix e l'offerta del Milan a gennaio: "Ho detto al mio agente di fare il possibile perché l’affare si concludesse"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Felix ha parlato così della sua scelta a gennaio di accettare l'offerta del Milan: "Prima che arrivasse la proposta, guardavo le partite del Milan e pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare con quella maglia. Quando poi c’è stata l’offerta, è diventato tutto facilissimo: ho detto al mio agente (Jorge Mendes, ndr) di fare il possibile perché l’affare si concludesse ed è andata bene. Cosa mi affascina del club rossonero? Insieme al Barcellona, al Real Madrid e a pochi altri, il Milan è nell’élite delle società più importanti al mondo. È differente indossare questa maglia rispetto a indossarne altre. E quando ti cerca il Milan, è difficile dire di no.

Il mio idolo? Lo sanno tutti che Kakà era il mio modello. Sapeste quanti suoi filmati ho guardato per imparare i suoi segreti... Se potessi 'rubargli' una dote, vorrei l’eleganza. In passato l’ho conosciuto di persona ed è stata una grande emozione, ma da quando sono a Milano non l’ho mai incontrato. Magari un giorno verrà a una nostra partita e lo vedrò di nuovo".