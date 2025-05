Joao Felix alla Gazzetta: "Quando ti cerca il Milan, è difficile dire di no. Vogliamo la Coppa Italia"

Tra i nuovi innesti di gennaio del Milan c'è anche Joao Felix, su cui c'erano grandissime aspettative, che però purtroppo non è riuscito a rispettare. Eppure l'inizio della sua avventura in rossonera è stato perfetto con quel bellissimo gol alla Roma: "Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fronte ai nostri tifosi. È stato un momento molto bello. Io faccio sempre quello che serve per la squadra. Sono qui per dare il meglio di me, che giochi in difesa, a centrocampo o in attacco. Mi alleno al massimo e cerco di farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno" le parole del portoghese alla Gazzetta dello Sport.

L'ARRIVO AL MILAN - Joao Felix ha poi spiegato perchè ha scelto il Milan: "Prima che arrivasse la proposta, guardavo le partite del Milan e pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare con quella maglia. Quando poi c’è stata l’offerta, è diventato tutto facilissimo: ho detto al mio agente (Jorge Mendes, ndr) di fare il possibile perché l’affare si concludesse ed è andata bene. Cosa mi affascina del club rossonero? Insieme al Barcellona, al Real Madrid e a pochi altri, il Milan è nell’élite delle società più importanti al mondo. È differente indossare questa maglia rispetto a indossarne altre. E quando ti cerca il Milan, è difficile dire di no. Il mio idolo? Lo sanno tutti che Kakà era il mio modello. Sapeste quanti suoi filmati ho guardato per imparare i suoi segreti... Se potessi 'rubargli' una dote, vorrei l’eleganza. In passato l’ho conosciuto di persona ed è stata una grande emozione, ma da quando sono a Milano non l’ho mai incontrato. Magari un giorno verrà a una nostra partita e lo vedrò di nuovo".

CAMBIO DI MODULO - Da quando Sergio Conceiçao ha deciso di passare al 3-4-3, il portoghese, arrivato a Milanello in prestito secco dal Chelsea durante il mercato di gennaio, sta giocando pochissimo: "L’importante è che veniamo da due vittorie di fila, una delle quali nel derby. La squadra sta bene e vogliamo continuare così fino alla fine per coronare il sogno che abbiamo tutti ovvero vincere la Coppa Italia. Abbiamo fiducia e buone sensazioni. Il mio rapporto con Conceiçao? Buono. Lo conoscevo prima di venire qua, sia come tecnico sia come persona (Joao è amico del figlio di Sergio, Rodrigo ndr). La nostra è una relazione normale, come quella tra un allenatore e un calciatore".