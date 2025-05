Joao Felix su Theo: "Persona fantastica. E che sinistro che ha..."

Joao Felix, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao e su Theo Hernandez: "Rafa è un giocatore incredibile, oltre che un bravissimo ragazzo, un compagno che mi aiuta molto. È importante avere in squadra uno come lui perché in campo e fuori è sempre positivo. E quando punta gli avversari con la palla al piede è uno spettacolo. Lo conoscevo dalle giovanili in Portogallo, quando a volte ci siamo sfidati, e poi dalle convocazioni in nazionale: continua a crescere e migliorare.

Theo? Di persona l'ho conosciuto al Milan, ma lo avevo visto in tv. Che sinistro che ha... È una persona fantastica e mi trovo bene con lui anche fuori dal campo. In generale comunque sono contento del gruppo che ho trovato al Milan: nello spogliatoio sono stato accolto bene e tutti mi hanno aiutato fin dal primo giorno".