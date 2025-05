MN - Pistocchi: "Il direttore sportivo è un problema, ma non è quello centrale"

Prende quota il nome di Maurizio Sarri per la panchina del Milan ma non mancano altri nomi top, come quello di Antonio Conte. E in tutto questo si attende il nome del nuovo direttore sportivo. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

A proposito di dirigenza, si cerca ancora il direttore sportivo

"Il problema di tutte queste proprietà americane è che il direttore sportivo non può avere mano libera ma deve condividere progetto e idee con i dirigenti. E questo può creare problemi, perché uno che capisce di calcio fa fatica a comprendere perché certi investimenti vengano affidati a un dirigente che si occupa solo di finanza. In definitiva bisognerebbe restituire un'indipendenza di lavoro e giudizio a chi lo fa di mestiere, ossia il ds".

Un ruolo che è stato evidentemente sottovalutato al Milan in queste due stagioni

"Il direttore sportivo è un ruolo importantissimo ma è tutta l'organizzazione che va migliorata, vanno aumentate le competenze".

Quali, nello specifico?

"A volte quando vedo giocatori interessanti in Italia mi chiedo come mai non siano arrivati in un grande club. In Sudamerica le squadre inglesi sono padroni del mercato: prendete Mastantuono del River Plate, ha 17 anni e ora lo conoscono tutti. Il Manchester City ci è arrivato già un anno fa. Solo oggi leggevo una polemica di Ancelotti che nel Clasico di Copa del Rey aveva solo due match analyst, mentre il Barcellona ne aveva sette. Se fai questo discorso in Italia escono fuori le cariatidi che ti dicono che queste cose non fanno la differenza. La fanno eccome, perché lo sport si fa sì con la conoscenza delle persone ma anche con i data. Pertanto il discorso del direttore sportivo del Milan è sì un problema, ma non quello centrale: è tutto il settore tecnico che va sviluppato".