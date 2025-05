Verso Genoa-Milan: il bilancio degli incontri al Ferraris è equilibrato

Dopo la vittoria di Venezia il Milan sarà ospite del Genoa in occasione della 35esima giornata del campionato di Serie A Enilive. La partita di andata, che combaciava con la festa dei 125 anni del Diavolo, terminò con un deludente 0 a 0 che fece partire la rumorosa contestazione del tifo rossonero che dura tutt'oggi.

La situazione in classifica ad oggi è deludente, con il Milan nono in classifica e fuori da tutto. Vincere aiuta a vincere, soprattutto in ottica finale di Coppa Italia, ma la trasferta del Ferraris è da sempre particolarmente ostica per la formazione rossonera. In 76 precedenti, infatti, il Diavolo è riuscito ad imporsi in 24, perdendo in 26 e pareggiando in altrettamente occasioni.