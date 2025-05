esclusiva mn Valdifiori: "Sarri? Profilo giusto per il Milan. Tosto, gioca e valorizza i giocatori"

vedi letture

Avanza la candidatura di Maurizio Sarri per il Milan, un nome che era stato accostato ai rossoneri di recente, già per sostituire Paulo Fonseca. E prima ancora già ai tempi di Silvio Berlusconi, quando il tecnico toscano incantava a Empoli. In quella squadra il direttore d'orchestra era Mirko Valdifiori, tra i giocatori maggiormente valorizzati da Sarri all'epoca, tanto da guadagnarsi una chiamata dalla Nazionale di Antonio Conte. Proprio Valdifiori, oggi assistente del ct di Malta, Emilio De Leo, ci dice la sua ai microfoni di MilanNews.it.

Mirko Valdifiori, Maurizio Sarri avanza come candidatura per la panchina del Milan: è il profilo ideale?

"Credo che Sarri possa essere il profilo giusto nel caso il Milan voglia ripartire da un grande allenatore, un allenatore che in questi anni ha dimostrato di avere un credo calcistico, di portare dei risultati. E oltre al bel gioco aver valorizzato molti giocatori che aveva a disposizione. Sarri è fermo da un po' e anche per lui sarebbe una grandissima occasione, oltre ad essere molto motivato".

Cosa rappresenta per te?

"Maurizio Sarri per me rappresenta un po' l'allenatore guida per il suo modo di giocare che mi ha permesso di arrivare in Serie A. Il suo credo calcistico, la sua ricerca di queste verticalizzazioni improvvise, le palle inattive. Tutte cose che hanno esaltato le mie caratteristiche e il fatto che siamo arrivati insieme a debuttare in Serie A con l'Empoli ci legherà per sempre".

Come lo valuti come approccio al lavoro?

"Sarri è un lavoratore super meticoloso, cura ogni piccolo dettaglio dalla fase difensiva alla fase offensiva, fino a tutti i suoi schemi".

E caratterialmente?

"È uno tosto che crede tanto nelle sue idee e si arrabbia se le cose non funzionano (ride, ndr). Però poi sa anche capire il momento giusto per scherzare con i suoi ragazzi".

Altro tecnico che è accostato ai rossoneri è Antonio Conte

"Antonio Conte è un altro allenatore top per quel che ha fatto nella sua carriera. Ha vinto ovunque è andato, quest'anno ha trovato un gruppo di ragazzi che venivano da un'annata difficile ed è riuscito a rivitalizzarli. Mancano gli ultimi 4 passi per uno scudetto che a inizio anno sarebbe stato impensabile. Se vincesse lo scudetto non so se il Milan riuscirà a strapparlo al Napoli ma per aprire un ciclo nuovo sarà un grandissimo allenatore. Ma sono valutazioni che farà anche Conte al termine della stagione".

Proprio Conte ha premiato il tuo lavoro con Sarri, convocandoti in Nazionale

"È stato magnifico lavorare con lui, per giunta in Nazionale e per questo gli sarò sempre grato. Ho percepito il suo modo di lavorare, il curare il dettaglio, il minimo particolare, il trasmettere la grinta e la passione e daresti l'anima. Non è un caso che ovunque vada vince, riesce ad avere sempre il massimo da una rosa in cui remano tutti nella stessa direzione, cosa che non è automatica nel mondo del calcio".