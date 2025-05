Da dolce scoperta a titolare affidabile: l'exploit di Jimenez può tornare utile al Milan del futuro

vedi letture

Terzino, esterno alto ed infine quinto, o meglio, quarto di centrocampo in questo nuovo modulo del Milan. Non possiamo parlare di un predestinato, ma di un calciatore che ha davanti a sé un futuro radioso sì. Sin dalle prime apparizioni in rossonero Alex Jimenez ha dimostrato di avere la stoffa ed il carattere per vestire questi colori, ed il fatto che col passare dei mesi sia diventato un titolare affidabile di questa formazione lo dimostra.

Nelle ultime 16 partite stagionali Sergio Conceiçao è riuscito a fare a meno di lui solo in un'occasione, contro la Fiorentina, semplicemente perché squalificato. Se fosse stato a disposizione, il portoghese avrebbe fatto affidamento sul classe 2005 anche contro la Viola.

Prima vedere titolare Jimenez nell'undici del Milan era una piacevole sorpresa, adesso è diventata la normalità, soprattutto con questo 3-4-3 che gli permette di esprimere al meglio quella che è la sua indole offensiva. Certo, il ragazzo ha ancora tanto da migliorare, ma non dimentichiamoci che è alla sua prima stagione tra i professionisti, dove sta facendo tutto fuorché sfigurare.

Assist, corsa, personalità e tanto sacrificio al servizio della squadra. Se Sergio Conceiçao continua a preferirlo ad altri suoi compagni di squadra un motivo ci sarà, ma è compito di Jimenez migliorarsi giorno dopo giorno per diventare una colonna portante di questa squadra, anche perché se si decisse di ripartire da questo modulo nella prossima stagione, lo spagnolo potrebbe continuare a dire la sua, ma questa volta titolare inamovibile. C'è da dire poi un'altra cosa: una sua permanenza in rossonero renderebbe eventualmente meno amara una cessione a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers, giocatore che a livello tattico tornerebbe tanto utile quanto l'attuale numero 20 rossonero.

Il Milan si gode dunque il suo Jimenez, anche se l'ombra del Real Madrid incombe forte sul ragazzo. I Blancos potrebbero infatti riportarlo a Valdebebas nella prossima estate attivando la clausola di recompra che pattuirono con il Diavolo, ma dalle parti di Milanello non hanno alcuna intenzione di privarsi dello spagnolo. Allo stesso tempo, però, se l'attenzione del club spagnolo è tornata a posarsi con attenzione sul classe 2005 significa che il lavoro fatto in questi anni da ambo le parti è stato importante, se non addirittura eccellente.