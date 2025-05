MN - Valdifiori: "Sarri può essere il profilo giusto nel caso il Milan voglia ripartire da un grande allenatore"

vedi letture

Avanza la candidatura di Maurizio Sarri per il Milan, un nome che era stato accostato ai rossoneri di recente, già per sostituire Paulo Fonseca. E prima ancora già ai tempi di Silvio Berlusconi, quando il tecnico toscano incantava a Empoli. In quella squadra il direttore d'orchestra era Mirko Valdifiori, tra i giocatori maggiormente valorizzati da Sarri all'epoca, tanto da guadagnarsi una chiamata dalla Nazionale di Antonio Conte. Proprio Valdifiori, oggi assistente del ct di Malta, Emilio De Leo, ci dice la sua ai microfoni di MilanNews.it.

Mirko Valdifiori, Maurizio Sarri avanza come candidatura per la panchina del Milan: è il profilo ideale?

"Credo che Sarri possa essere il profilo giusto nel caso il Milan voglia ripartire da un grande allenatore, un allenatore che in questi anni ha dimostrato di avere un credo calcistico, di portare dei risultati. E oltre al bel gioco aver valorizzato molti giocatori che aveva a disposizione. Sarri è fermo da un po' e anche per lui sarebbe una grandissima occasione, oltre ad essere molto motivato".

Cosa rappresenta per te?

"Maurizio Sarri per me rappresenta un po' l'allenatore guida per il suo modo di giocare che mi ha permesso di arrivare in Serie A. Il suo credo calcistico, la sua ricerca di queste verticalizzazioni improvvise, le palle inattive. Tutte cose che hanno esaltato le mie caratteristiche e il fatto che siamo arrivati insieme a debuttare in Serie A con l'Empoli ci legherà per sempre".