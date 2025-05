Rinviata ancora la festa promozione del Pisa di Pippo Inzaghi

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Primo match point per la promozione, ma il Pisa nonostante la vittoria sul Frosinone deve rinviare la festa. Nel Serie B-day della 36/a giornata, alla squadra di Pippo Inzaghi non basta battere in casa i ciociari 1-0 grazie alla rete di Meister al 36' della ripresa, perché lo Spezia, diretto avversario nella corsa alla Serie A, ha guadagnato i tre punti superando 2-0 la Salernitana, (Kouda al 22' pt, raddoppio di Vignali al 34' st). I toscani, che mantengono i nove punti di vantaggio sui liguri, aspettano il ritorno nel massimo campionato da 34 anni. Ora basta un pari per la festa.

Nelle altre partite, dopo il successo della Juve Stabia 2-0 sul Catanzaro, Sampdoria-Cremonese 0-0, Cosenza batte Bari 1-0 (Gargiulo 36' pt), a Palermo successo del Sudtirol per 2-1 (rosanero avanti con Ceccaroni al 27' del pt, pari degli ospiti con Barreca al 2' della ripresa e sorpasso con Gori su rigore al 30'), Mantova batte Cesena 3-0 (Fiori al 19' pt, nel st Bragantini al 36' e Debenedetti al 50' st). A Modena la Reggiana si prende il derby imponendosi 3-2 (ospiti avanti al 15' con Portanova, poi due autoreti di Rozzio al 3' e Bardi al 43' per la momentanea rimonta del Modena, il pari della Reggiana con Natan Girma al 25' del secondo tempo: decide Gondo al 41'). (ANSA).