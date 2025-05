MN - Nuovo DS Milan, D'Amico è sempre il preferito. Furlani prepara l'affondo nei prossimi giorni

Arrivati ad inizio maggio, meno di un mese al termine di una stagione con pochi alti e tantissimi bassi, non si è ancora conclusa la ricerca del nuovo Direttore Sportivo da parte del Milan. Di nomi ne sono stati fatti tanti: Berta, Tare, Paratici, Manna, D'Amico e altri ancora, con la preferenza dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, ha lui le redini in mano per questa operazione, che ricade proprio sul dirigente sotto contratto con l'Atalanta.

ATALANTA, LE PAROLE DI PERCASSI SU D'AMICO

Non sarà facile arrivare all'ex Hellas Verona, visto che proprio ieri l'AD della Dea Luca Percassi non ha aperto la porta ad una sua partenza, almeno a parole, a margine di un evento che presentava New Balance come nuovo sponsor tecnico dell'Atalanta: "D’Amico sicuramente vestirà New Balance l’anno prossimo. Al di là dell’interesse vero o presunto di altri club, lui avrà l'enorme compito anche l’anno prossimo di creare un’ Atalanta competitiva. Noi siamo contenti di lui, lui è contento di noi, e avrà una grande responsabilità. Ci mancano ancora 4 partite e adesso siamo concentrati su questo finale di stagione e andiamo avanti".

NUOVO DS MILAN, D'AMICO IL PREFERITO DI FURLANI

Parole di grande stima e non potrebbe essere altrimenti, visto che D'Amico, così come Gasperini, è stato uno dei punti cardine del progetto Atalanta, assolutamente sopra le aspettative e vincente, degli ultimi anni. Apprende la redazione di MilanNews.it che Furlani però tenterà comunque l'affondo per il dirigente atalantino, legato ai nerazzurri con un contratto che scade nel 2027. Il CEO rossonero tratterà con l'Atalanta per provare a liberare D'Amico, che in questi giorni è comunque concentrato, come tutto il club bergamasco, sul finale di stagione in cui i nerazzurri inseguono un'altra storica qualificazione in Champions League.

Le parole di Percassi non sembrano lasciare spazio ad aperture, ma bisognerà capire anche quale sarà la volontà di D'Amico. Quel che è certo è che è lui il prescelto di Furlani per il nuovo corso sportivo del Milan e nei prossimi giorni verrà fatto un tentativo concreto per metterlo sull'A4, direzione Milano. La distanza tra i due caselli è breve, vedremo se lo sarà anche quella tra i due club.

di Antonio Vitiello.