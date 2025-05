Dalla Juve all'Inter: nasce la Coppa Italia femminile Primavera

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Nel calcio femminile arriva anche la Coppa Italia Primavera. Dall'11 maggio all'8 giugno saranno otto le squadre in campo per contendersi la prima edizione del trofeo: Juventus, Inter, Roma, Sassuolo, Fiorentina, Parma, Sampdoria e Verona saranno le protagoniste della competizione a cui ha dato il via libera il consiglio della Figc accogliendo la proposta della Divisione Serie A femminile. Il campionato Primavera 1 donne si è concluso con la Juventus campione d'Italia grazie al 2-0 sull'Inter nella finale giocata al Viola Park.

Le otto partecipanti saranno suddivise in due gironi da quattro con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accederanno alle semifinali in gara unica. E si giocherà in gara unica anche la finale di domenica 8 giugno. (ANSA).