Brocchi: "Lo spogliatoio di Milanello era un sogno, che emozione l'euroderby. E quel gol non visto contro l'Ajax..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cristian Brocchi ha rilasciato queste parole sulla sua esperienza al Milan da giocatore: "Come sono riuscito a ritagliarmi un posto importante in un centrocampo pieno di campioni come quello del Milan? Con l’intelligenza e l’umiltà di capire come essere utile. Ho giocato sempre titolare prima e dopo il Milan, ma lì dovevo trovarmi uno spazio diverso e nobilitarlo. Ci riuscii e lo dimostrano le presenze. Io sono stato bene dappertutto, però lo spogliatoio di Milanello era un sogno: clima unico, amici veri.

L’emozione più grande è l’euroderby: atmosfera incredibile a San Siro. Ma contro l’Ajax segnai un gol non visto: palla dentro di mezzo metro. Non lo ricorda nessuno perché poi vincemmo 3-2, ma se fosse finita 2-2 Galliani avrebbe mostrato l’immagine di quel gol insieme a quello di Muntari. La Champions è l’unica manifestazione in cui non ho segnato, a causa di quell’errore arbitrale".