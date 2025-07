Milan, le prime parole di Samuele Ricci da giocatore rossonero

vedi letture

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino. Il centrocampista italiano sarà un nuovo importante rinforzo a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. L'ex Empoli e Torino ha parlato ai microfoni ufficiali del club rossonero.

Ecco le prime parole di Ricci da giocatore del Milan

"Ciao tifosi rossoneri, sono carichissimo per questa nuova avventura e non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Vi mando un abbraccio e un saluto, Forza Milan. Le emozioni sono tante, mai stato così nervoso come in questi giorni. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia del Milan".