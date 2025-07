Letizia racconta la prima mattina a Milanello: “Gabbia arrivato prima di Allegri. Okafor con una Lamborghini azzurro Napoli…”

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si é così espresso sul suo canale YouTube raccontando la prima mattinata di test fisici a Milanello: "Gabbia è arrivato a Milanello alle 7.58, addirittura 5 minuti prima di Allegri: resta il grande esempio da seguire per il Milan che verrà, una squadra di gente che, per citare le sue parole dopo Milan-Monza, ha in testa solo il Milan. In tal senso, mi dispiace per Pobega, ormai certo partente: nonostante ciò, è arrivato per secondo (8.02), un minuto prima di Allegri.

Questo ragazzo forse meritava una chance. Okafor invece con la sua Lamborghini azzurra dimostra di voler ricominciare da dove ha lasciato: rischia di diventare un problema di cui è difficile liberarsi”.