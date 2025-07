Nico Williams rinnova con l'Athletic Bilbao. Il Barça torna su Leao?

vedi letture

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, nelle ultime ore il nome di Marco Asensio, ex giocatore del Real Madrid ora al PSG, è stato accostato anche al Milan. L'agente del giocatore, Jorge Mendes, avrebbe avviato i primi contatti con il club rossonero. Sullo spagnolo, che è in uscita dalla squadra parigina in quanto è fuori dai piani di Luis Enrique, ci sarebbe anche il Fenerbahce, ma non sembra essere convinto di trasferirsi in Turchia.

Il Milan continua a puntare Giovanni Leoni per la difesa e sarebbe pronto ad inserire nella trattativa il cartellino di Mattia Liberali che piace anche all'Empoli. I dirigenti di via Aldo Rossi, che come terzino destro hanno messo gli occhi su Marc Pubill dell'Almeria, stanno intanto aspettando la risposta del Club Brugge alla loro ultima offerta per Ardon Jashari da 32 milioni di euro più cinque milioni di bonus.

Nelle scorse ore, è stato invece ufficializzato il rinnovo di Nico Williams con l'Athletic Bilbao fino al 2035. Il giovane talento spagnolo era nel mirino del Barcellona che ora dovrà cambiare obiettivo per la fascia sinistra d'attacco. Non è escluso quindi che possa tornare di moda il nome di Rafael Leao per i blaugrana, anche se il Milan non ascolterà mai offerte inferiori ai 100 milioni di euro.