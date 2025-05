Il Milan parla americano e olandese: Pulisic e Reijnders dominano per numeri e rendimento

Una stagione da tanta roba. Difficile dire altro. Sì, i due rossoneri restano i migliori per rendimento nella rosa del Milan. Nell'ultima gara di campionato contro il Venezia, per Pulisic è arrivato il 16esimo gol stagionale, il decimo in Serie A. Una favola quella che l'americano sta vivendo al Milan: infatti, è soltanto uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martínez (54).

Stesso discorso per Reijnders, decisivo con l'assist a Gimenez. Il centrocampista olandese è uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo (a proposito di quello che diceva qualche turco col numero 20). Reijnders è umile, forte, dinamico, di enorme qualità: decisamente l'uomo in più di questa squadra, senza discussioni.

Questa la programmazione televisiva delle prossime gare di Serie A del Milan, fra Sky e DAZN, fino alla 33ª giornata.

35ª giornata: Genoa-Milan, lunedì 5 maggio 2025 ore 20.45 (DAZN)

36ª giornata: Milan-Bologna, venerdì 9 maggio 2025 ore 20.45 (DAZN, Sky e NOW)

FINALE COPPA ITALIA

Milan-Bologna, mercoledì 14 maggio 2025 ore 21.00 (Mediaset)