Nuovo ds Milan, la saga continua senza passi avanti. CorSport: "Ognuno vuole il suo petalo, ognuno vorrebbe tenere per sé il fiore, ognuno ha i suoi tempi di azione"

vedi letture

Era una questione urgente e lo è tutt'ora, ma nonostante il casting sia iniziato da oltre due mesi il Milan non ha ancora un nuovo direttore sportivo, una figura che è mancata terribilmente nelle ultime stagioni. Ma in via Aldo Rossi continua ad esserci grande caos e soprattutto troppe visioni differenti sulla questione. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, la saga continua senza fare passi in avanti:

"Sfogliare la margherita, al Milan, non è una operazione semplice. Tutt'altro. Ognuno vuole il suo petalo, ognuno vorrebbe tenere per sé il fiore, ognuno ha i suoi tempi di azione. E, al dunque, non si arriva mai, nonostante la decisione in questione sia di primaria importanza per le sorti del prossimo futuro del club e che, tra i parametri di efficacia, vi è anche quello di un certo tempismo oltre che, naturalmente, di bontà della scelta stessa. La saga per la ricerca del nuovo direttore sportivo rossonero e, per diretta conseguenza, dell'allenatore della prossima stagione continua senza che si facciano passi in avanti. Sembra di essere su un tapis roulant: si corre, ci si muove, ma si rimane sempre lì; anzi, più passa il tempo, più si rischia di arrancare per stanchezza".